Cagliari Di Francesco, l’arrivo del tecnico in Sardegna – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Cagliari Di Francesco, l’arrivo del tecnico in Sardegna: ad attendere l’allenatore diversi tifosi rossoblù, ecco le prime immagini Eusebio Di Francesco è sbarcato in Sardegna. Il tecnico rossoblù è stato accolto da diversi tifosi sardi che lo hanno “scortato” con cori e abbracci. Nei prossimi giorni il nuovo tecnico inizierà la nuova stagione. Ecco le prime immagini: Visualizza questo post su Instagram Eusebio Di Francesco è arrivato a Cagliari Un post condiviso da CagliariNews24.com (@Cagliarinews24com) in data: 4 Ago 2020 alle ore 3:53 PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CagliariCalcio : Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ???? Benvenuto in Sardegna, mister! ??… - AnsaSardegna : Di Francesco sbarcato a Cagliari, selfie coi tifosi. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale alla stampa #ANSA - MediaFbi : Di Francesco arrives in Cagliari - sportface2016 : #Cagliari | Tifosi accolgono #DiFrancesco all'aeroporto: 'Eusebio uno di noi' - PhilemonTerry26 : RT @MobilePunch: Cagliari appoint Di Francesco manager -