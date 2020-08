Appuntamenti macroeconomici del 4 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Martedì 04/08/2020 09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. 5,1K unità) 09:00 Spagna: Prezzi import, annuale (preced. -9,1%) 09:00 Spagna: Prezzi export, annuale (preced. -4,3%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,9%; preced. -5%) 16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 5%; preced. 8%) Leggi su quifinanza

