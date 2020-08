Alessandro Di Battista di nuovo papà: “Filippo è nato ascoltando gli U2” (Di martedì 4 agosto 2020) Alessandro Di Battista è diventato di nuovo papà. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha dato l’annuncio sui social postando la foto con la compagna Sahra Lahouasnia dall’ospedale di Pescara. “È nato Filippo – scrive – La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi!”. Ma non è tutto. Perché Filippo, cha ha un fratellino di nome Andrea, è nato nello stesso giorno del compleanno (42 anni) del padre Alessandro: “Grazie a Sahra per questo regalo di compleanno davvero unico. P.S. Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un ... Leggi su newscronaca.myblog

