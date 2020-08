Valentina Ferragni strega Portofino: sul molo in un intrigante gioco sottile da 200 mila like (Di lunedì 3 agosto 2020) È un sogno perfino per il fidanzato Valentina Ferragni, straordinariamente affascinante nell’ultimo scatto Instagram condiviso. Il suo tour estivo per l’Italia tocca oggi Portofino: dopo i giorni in famiglia in Sardegna, la più piccola delle sorelle lascia l’isola dal mare cristallino per volare in un’altra perla della penisola, questa volta in Liguria. È la riviera dai colori pastello a far da sfondo alla più recente immagine di Valentina. Lasciata alle spalle la Sardegna, dove l’influencer ha goduto delle vacanze in compagnia di Chiara e Francesca e dei genitori, le donne di famiglia sembrano essersi separate. Leggi anche >> Francesca Ferragni Instagram scultorea di spalle sullo scoglio, “pesca perfetta”: «Effetto ... Leggi su urbanpost

louisahoy_ : io sottona per valentina ferragni - atypicalgl : la Valentina ferragni a 10 minuti da casa mia? URLOOOO - robepere : Ma Adele è diventata Valentina Ferragni riccia? - zenzatina : pensavo fosse valentina ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni Valentina Ferragni Instagram, ammaliante sul molo a Portofino: gioco intrigante da 200 mila like UrbanPost Lei è la mamma di una delle donne più belle e famose: sono uguali

Valentina che ha intrapreso la strada della sorella famosa diventando un Influencer di successo e Francesca, che di mestiere fa invece la dentista, seguendo le orme del padre. La separazione dal ...

Chiara Ferragni mostra la "pancetta" su Instagram: «Normalizziamo il corpo delle donne». Il post fa il pieno di like

«Normalizziamo il corpo delle donne», un messaggio importante. Soprattutto se arriva da Chiara Ferragni, l'influencer più famosa d'Italia da 20 milioni di follower. Non è la prima volta che Chiara si ...

Valentina che ha intrapreso la strada della sorella famosa diventando un Influencer di successo e Francesca, che di mestiere fa invece la dentista, seguendo le orme del padre. La separazione dal ...«Normalizziamo il corpo delle donne», un messaggio importante. Soprattutto se arriva da Chiara Ferragni, l'influencer più famosa d'Italia da 20 milioni di follower. Non è la prima volta che Chiara si ...