Uomini e Donne, lo strano sfogo di Valentina Autiero: ‘Prigioniera delle bugie altrui’ (Di lunedì 3 agosto 2020) La dama del trono over si è lasciata andare sui social ad uno strano sfogo. Ecco che cosa ha scritto Uomini e Donne: Valentina Autiero si sfoga sui social Abbiamo conosciuto Valentina Autiero nel trono over di Uomini e Donne in cui da anni è una delle protagoniste più apprezzate. Infatti, nonostante le sue storie d’amore non siano andate a buon fine e abbia vissuto delle grandi delusioni, Valentina è molto apprezzata per il suo carattere forte e spontaneo. Nelle ultime settimane di programma si è interessata molto a Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani di 27 anni, e ha provato più volte a chiedergli di ballare ... Leggi su kontrokultura

