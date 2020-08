Tunisia, nessuna emergenza sbarchi: i numeri sono ridicoli. È di questi che bisognerebbe allarmarsi (Di lunedì 3 agosto 2020) Colpito dalla ondata di dichiarazioni e articoli in Italia su una emergenza di sbarchi dalla Tunisia ho riattivato dopo tanto tempo i miei contatti tunisini. Agosto è cominciato a Tunisi con quaranta gradi, e gli odori mischiati dei narghilè alla menta e degli ovini arrostiti per la festa dell’Aid. Ma che si dice da voi su questa situazione? Luigi Di Maio ha addirittura sospeso 6 milioni di fondi della cooperazione, ci sono testate italiane che dicono che dalla Tunisia stanno scappando in massa. I miei contatti reagiscono più o meno cascando dalle nuvole (i tunisini) oppure protestando (gli italiani in Tunisia, che seguono anche i media italiani). “Ma qui non c’è nessun esodo biblico, è una esagerazione mediatica tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano

