Tarquinia: scoppia vasto incendio tra la città e Civitavecchia (Di lunedì 3 agosto 2020) A Tarquinia divampa da ormai qualche minuto un vasto incendio che è nato in zona Sant’Agostino, nella zona del poligono militare. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Un grande incendio è divampato tra i comuni di Tarquinia e Civitavecchia, nell’area nei pressi del poligono militare in zona Sant’Agostino. Non si conosce l’origine delle fiamme, dolo o colpa, ma i vigili del fuoco sono impegnati con la protezione civile per spegnere il vasto incendio. Qualche giorno fa, nel non lontano comune di Montalto Marina, le fiamme avevano distrutto un albergo: l’hotel Margherita. Ora a Tarquinia c’è preoccupazione per eventuali folate di vento che possono trasportare le fiamme ... Leggi su bloglive

