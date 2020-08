Spagna, l'annuncio del re emerito Juan Carlos: 'Lascio il Paese' (Di lunedì 3 agosto 2020) Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, sospettato di corruzione in un caso di fondi dall Arabia Saudita, lascia il Paese . Lo rende noto la Casa reale. Il re Juan Carlos ha comunicato a Felipe VI la ... Leggi su gazzettadelsud

