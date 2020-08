Salvini: «Vado al processo a testa alta. Ma prima porto la Azzolina a casa sul banco a rotelle» (Di lunedì 3 agosto 2020) “I sondaggi danno il premier Giuseppe Conte in crescita nei consensi? Il vero sondaggio si farà il prossimo 20 e 21 settembre. Quando saranno gli italiani a votare. E a fare la propria scelta”. E’ un fiume in piena Matteo Salvini, dai microfoni di SkyTg24. A tutto campo. Dai processi politici alla gestione degli sbarchi. Dalle prossime elezioni alla leadership del centrodestra. Dall’economia in ginocchio al dopo Mattarella. Salvini: contro di me un plotone. Ma Vado a testa alta Sul caso Open Arms parla di un processo surreale. “Vado a testa alta”, ripete dopo il via libera all’autorizzazione a procedere. “Moralmente con me il 3 ottobre ci sarà una marea di gente. ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : #Salvini: Vado in tribunale a Catania a testa alta per un processo assolutamente surreale. È chiaro a tutti gli Ita… - Agenzia_Ansa : Il Senato autorizza il processo a Matteo Salvini sul caso #OpenArms. l'ex ministro dell'interno: 'Vado avanti a tes… - LegaSalvini : OPEN ARMS, SALVINI: 'QUESTO E' UN PRESUNTO PROCESSO SURREALE' - ITALIA 'LA MIA DIGNITA' NON HA PREZZO, SE MI COSTA… - Marcolit67 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vado in tribunale a Catania a testa alta per un processo assolutamente surreale. È chiaro a tutti gli Italia… - xposeidone : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vado in tribunale a Catania a testa alta per un processo assolutamente surreale. È chiaro a tutti gli Italia… -