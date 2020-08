Rete 5G: non si placa la polemica in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) La Rete 5G che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo delle telecomunicazioni nel mondo, compresa l’Italia, non sta avendo vita facile, complice una mancanza di trasparenza da parte di governo ed enti di regolamentazione. Mentre le amministrazioni di alcune città accolgono a braccia aperte le nuove antenne e infrastrutture, lo stesso non si può dire dei cittadini. In alcune zone sono nati dei veri e provi movimenti contro il 5G, che sono sfociati in antenne bruciate e manifestazioni in piazza. Il problema è sempre lo stesso: le persone chiedono di sapere di più sui rischi correlati per la salute. In questo senso, manca una certa trasparenza, che ha portato a far pensare che le nuove installazioni siano un modo per testare gli effetti sulle persone, quando non è assolutamente così. Quali sono le ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Rete non Tlc, Asati: no a spezzatino, rete unica sia gestita da TIM Yahoo Finanza Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di agosto 2020

Il catalogo di PosteMobile ad Agosto propone diverse offerte molto vantaggiose, la convenienza e il rapporto tra servizi e costi dipende molto dalle vostre abitudini di consumo. Al momento non è prese ...

Caos giustizia a San Marino, smantellato il pool che indagò sulle tangenti: "Emergenza democratica"

"Non mi do per vinto. La nostra determinazione ... Per ripristinare la legalità, è la motivazione. Merito dell'asse Dc, Rete e Motus Liberi, gli attuali partiti al Governo.

