Realme V5 ufficiale: 5G, display a 90 Hz e costo di 215 dollari (Di lunedì 3 agosto 2020) Realme V5 è ufficiale e porta ancora più in basso, in termini di costo, l’accesso al 5G. per ora disponibile solo in Cina, arriverà anche in altri Paesi dove il 5G è in procinto di essere lanciato come in Italia.Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30 W, display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, connettività 5G e un comparto fotografico che prende esempio da Galaxy S20.Il processore Mediatek completa le caratteristiche tecniche di questo modello dal costo davvero bassissimo, solo 215 dollari anche se a questi occorre aggiungere i costi dell’IVA italiana che porta il costo ad essere leggermente superiore al corrispettivo in dollari.Realme X50 Pro: specifiche tecniche e prime ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #RealmeV5 ufficiale: 5G, display a 90 Hz e costo di 215 dollari: - sy_s_9 : RT @HDblog: Realme V5 ufficiale in Cina: cuore Dimensity 720, 5G e tanta batteria - DarioConti1984 : Realme V5 5G è ufficiale e punta forte sul prezzo contenuto - TuttoAndroid : Realme V5 5G è ufficiale con display 90 Hz e non passerà di certo inosservato - Tech4D_ : Realme V5 è ufficiale con 5G, 90 Hz e 5000 mAh sotto i 190€ in Cina -