Il Milan tra addii e arrivederci. Dicono che Ibra resti, sarebbe vitale per la prossima stagione (Di lunedì 3 agosto 2020) Ho sempre detestato i “finali di stagione”, l’ultima puntata di una serie tv e chissà, poi, se ce ne sarà un’altra, mi capita sempre di pensare che vorrei non finissero mai ed è un po’ quello che è successo alla fine di Milan-Cagliari, dopo il 3 a 0 che suggella la fine del campionato post Covid, con quel quadretto di fine partita da libro Cuore del calcio, il bravo Jack Bonaventura che resta solo in mezzo al campo di San Siro, si china, bacia il terreno, e commosso, con le lacrime che gli rigano il volto, se ne va lentamente, per l’ultima volta, nel silenzio tombale dello stadio verso gli spogliatoi del Milan, sapendo che non indosserà più la maglia rossonera numero 5. Gli addii nello sport sono atroci. Le reazioni dei tifosi sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano

AntoVitiello : Altri contatti in giornata tra il #Milan e l'entourage di #Ibrahimovic: rinnovo vicinissimo - AntoVitiello : Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv).… - Paolo_Bargiggia : Su Messi/@Inter vi lascio un dettaglio curioso: da oltre un mese ci sta lavorando, tra gli altri, un legale milanes… - LuigiBevilacq17 : RT @STarantino2020: È più probabile che Mbappé vada al Milan dell'esonero o divorzio consensuale di Conte. p.s. vi vedo che mettete questo… - _enz29 : RT @Davide_m9: Nel prepartita di Milan-Atalanta, Di Marzio parla del rinnovo di Esposito e nomina il Torino tra le squadre interessate ad a… -