Gigi Datome a Milano: 'Voglio vincere in Italia, non ho dimenticato la passione che si respira qui' (Di lunedì 3 agosto 2020) Dicono che sono un personaggio perché leggo tanti libri? Non capisco perché faccia scalpore… In USA hanno la tendenza a dare più risalto alla voce di un atleta, più di quella di un normale lavoratore,... Leggi su eurosport

MiTomorrow : L’Olimpia abbraccia Gigi Datome ?? @OlimpiaMI1936 @GigiDatome #mitomorrow #milano #Olimpia - UnioneSarda : #Sardegna - #GigiDatome all'Olimpia Milano, il numero di maglia? 'Un omaggio a #Olbia' - sportli26181512 : Datome: 'Sono venuto all'Olimpia Milano per vincere anche in Italia'. VIDEO: L'Olimpia ha presentato Gigi Datome, c… - sportli26181512 : Datome: 'Sono venuto all'Olimpia Milano per vincere anche in Italia'. VIDEO: L'Olimpia ha presentato Gigi Datome, c… - BardellaAndrea : RT @OlimpiaMiNews: 'Sono fortunato ad essere all'@OlimpiaMI1936 e sono qui per vincere' Tutte le parole di @GigiDatome nel giorno della su… -