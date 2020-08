Distanziamento e caos treni, in migliaia a terra. Ma in 4 regioni posti senza divieti Toti: «Governatori ignorati, scelta sbagliata» (Di lunedì 3 agosto 2020) Convogli ad alta velocità cancellati e disagi dopo lo stop alla capienza piena. Le amministrazioni locali decise a non cedere all’esecutivo Leggi su corriere

