Il premier Giuseppe Conte, sulla scia dei ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio, preme l'acceleratore sulla questione dei rimpatri dei migranti irregolari. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi sono 12.474, +18 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore 12 morti che … L'articolo Coronavirus, Conte sui migranti più duro di Salvini: "Saremo inflessibili, vanno rimpatriati"

