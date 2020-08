Conte, il feroce Salentino (Di lunedì 3 agosto 2020) Conte ha ragione: 'La società è debole' . L'Inter è debole. 'Non ci ha mai protetto' ha spiegato a Bergamo. 'Attacchi gratuiti contro l'Inter e contro di me. A fine anno faremo le valutazioni' . Se ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Conte, il feroce Salentino: - AzzoJacopo : @emilianofaziosi @willy_signori Cmq il RT non era riferito ad Allegri (anche basta) ma al dualismo Conte-Sarri. Son… - Bufalenet : Appare chiaro che il bersaglio di Antonio Conte, in occasione dello sfogo su Sky dopo la vittoria dell’Inter contro… - TancrediGiovan3 : @Vatenerazzurro1 meno demagogia,e domandatevi perché Conte,fa un attacco così feroce. non è,io chiedo,che questo gr… - zazoomblog : Feroce sfogo di Conte su Sky: “Dalla società protezione 0”. Marotta il suo bersaglio - #Feroce #sfogo #Conte #“Dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte feroce Conte, il feroce Salentino Corriere dello Sport Gds – L’Inter non esonera Conte: impensabile per 2 motivi. In caso di dimissioni Marotta…

Recuperata palla, l’Inter fa male soprattutto in due modi: trovando uno scatenato Lautaro tra le linee e cambiando spesso gioco per aprire spazi sul lato debole“. Scrive la Gazzetta dello Sport:. “Ide ...

GdS – Inter, grande prestazione: per vincere Conte ha ‘scippato’ l’idea all’Atalanta

Scrive la Gazzetta dello Sport:. “Idea scippata ai padroni di casa: linea e pressing altissimi, caccia costante alla palla correndo in avanti, tackle feroci. Soprattutto nel primo tempo, quando i nera ...

Recuperata palla, l’Inter fa male soprattutto in due modi: trovando uno scatenato Lautaro tra le linee e cambiando spesso gioco per aprire spazi sul lato debole“. Scrive la Gazzetta dello Sport:. “Ide ...Scrive la Gazzetta dello Sport:. “Idea scippata ai padroni di casa: linea e pressing altissimi, caccia costante alla palla correndo in avanti, tackle feroci. Soprattutto nel primo tempo, quando i nera ...