Caso di legionella a Siracusa: morta una donna (Di lunedì 3 agosto 2020) Questa mattina una donna è morta all'ospedale Umberto I di Siracusa per legionella: si tratta di un ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa. Il dipartimento di prevenzione dell'Asp di Siracusa ha attivato le procedure previste dai protocolli partendo dall'analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla donna per individuare l'origine dell'infezione batterica e il campionamento nelle reti idriche e negli impianti di condizionamento. Il genere legionella comprende 61 diverse specie e circa 70 siero gruppi, ma non tutte sono state associate a casi di malattia nell'uomo: la legionella pneumophila appartenente al siero gruppo 1 è causa del 95% delle infezioni in Europa e ...

