“Benedetto XVI in gravi condizioni di salute”. A rivelarlo è il suo biografo ufficiale. Il Papa emerito ha un’infezione al viso (Di lunedì 3 agosto 2020) Benedetto XVI si trova in gravi condizioni di salute per una infezione al viso. A rivelarlo alla stampa tedesca è il biografo del Papa emerito, Peter Seewald. Il giornalista ha incontrato Ratzinger l’1 agosto nella sua residenza all’interno dei Giardini vaticani, il Monastero Mater Ecclesiae, per donargli una copia dell’edizione tedesca della corposa biografia realizzata in occasione dei suoi 93 anni intitolata Benedikt XVI – Ein Leben (Benedetto XVI – Una vita), che in autunno uscirà anche in italiano e in inglese. La consegna doveva avvenire proprio in occasione del compleanno, il 16 aprile, ma il lockdown ha impedito a Seewald di arrivare dalla Germania in Vaticano e si è deciso di rimandare l’incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano

