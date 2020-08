Basetti: «Io negazionista? Piuttosto è matto chi continua a fare terrorismo psicologico» (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi su Libero parla il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, l’infettivologo ritenuto “negazionista” perché con Zangrillo e Remuzzi continua a ripetere che “basta allarmismi, il coronavirus non fa più paura come prima” «Io sono stato in prima fila in ospedale durante l’emergenza: non pretendo che mi dicano grazie, ma almeno che non mi insultino. E ribadisco: il mio è un ottimismo basato su dati. Piuttosto considero masochista e da matti l’atteggiamento di chi continua a fare terrorismo psicologico» Non si tratta di essere positivi o negativi, ma di leggere i dati e guardare le evidenze per il ... Leggi su ilnapolista

