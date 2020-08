Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe fugge dopo l’apparizione di Santiago (Di lunedì 3 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: quella che vediamo nel video in fondo, è una scena piena di pathos. I protagonisti sono Felipe e Marcia, che si stanno recando in chiesa a sposarsi, e Santiago, che si presenta dopo tanto tempo e li ferma. L’ex cameriera dell’Alvarez Hermoso risulta già sposata; quindi ovviamente le sue nozze con l’ex padrone vanno a monte! Anticipazioni spagnole Una Vita: la reazione di Felipe davanti a Santiago Felipe, tra il sorpreso e lo scioccato, si avvicina a Santiago, che non conosce, e gli chiede chi sia, ma l’uomo non risponde. Poi l’avvocato pone la stessa domanda a Marcia, di fronte agli ... Leggi su pianetadonne.blog

