‘Uomini e Donne’, Cristina Incorvaia risponde all’attacco di Tara Gabrieletto (ma parte un inaspettato catfight con Jessica Battistello!) (Di domenica 2 agosto 2020) Non sembra proprio volersi placare il botta e risposta a distanza tra Tara Gabrieletto e Cristina Incorvaia. La miccia che ha fatto scaturire l’acredine è nato a seguito dell‘annuncio della separazione ufficiale tra Tara e Cristian Galella, notizia che è stata commentata, tramite delle Instagram Stories anche da una ex fiamma del Galella: proprio la Incorvaia. Da qui una prima reazione della Gabrieletto che ha contattato Cristina chiedendole di non parlare più di lei, e soprattutto della sua storia d’amore. L’ex dama del Trono Over ed ex partecipante a Temptation Island della scorsa edizione però ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero, raccontando cosa si sono dette ... Leggi su isaechia

