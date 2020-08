UFC Fight Night 173 – Derek Brunson dà lezioni di MMA a Shahbazyan! (Di domenica 2 agosto 2020) UFC Fight Night 173 è stata una card maledetta, sin da quando il suo main event è stato cancellato poche settimane fa. Il ritorno a Las Vegas della UFC, dopo il grande successo della Fight Island, non è stato dei migliori. Un evento composto da soli 8 incontri con numerose defezioni e imprevisti. Non ultimi, l’annullamento di un incontro, dopo il taglio del peso, a causa di un combattente risultato positivo al COVID e successivamente lo svenimento, quasi in diretta, del Fighter Trevin Giles poco prima di entrare nell’ottagono. Il main event vede trionfare l’old school rappresentata da un intelligente Derek Brunson contro uno dei giovani portenti della UFC Edmen Shahbazyan. Nel co main invece Jennifer Maia si garantisce un chance titolata ... Leggi su sport.periodicodaily

Fight_Clubbing : Quando l’ #UFC incontra l’ #NBA! ???? #NateDiaz • #ShaquilleONeal #FrancisNgannou • #JoelEmbiid - MannyFresco_UFC : @Keepo_7 Ma non ci sta paragone, solo in piedi penso possa giocarsi le sue chance, poi khabib combatte con una freq… - barbo_94 : Prima puntata di High Voltage, la dose settimanale di UFC targata Fight Mash! - MovieMusicandM1 : Piccola pausa al Club ?? #fightclub #fight #mma #boxing #muaythai #bradpitt #fighter #kickboxing #fighting #fitness… - tuttomma_it : A Dan Hardy non va proprio giù l'operato di Herb Dean a Fight Island. Chi ha ragione? -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight Live: UFC Fight Night: Brunson vs Shahbazyan risultati live Fight - The Shield Of Wrestling Anteprima UFC Fight Night 173 – Brunson Vs Shahbazyan

UFC Fight Night 173 torna a Las Vegas, dopo l’esotica parentesi negli Emirati Arabi. Nonostante qualche defezione per questa card, Dana White e soci, sono riusciti a creare un evento che avrà come mai ...

UFC – Il meglio di Luglio 2020

La UFC anche in questo mese ci ha regalato performance pazzesche e tanta intensità. Così si chiude, almeno per il momento, il capitolo Fight Island. L’isola di Yas Island ad Abu Dhabi è stato il nuovo ...

UFC Fight Night 173 torna a Las Vegas, dopo l’esotica parentesi negli Emirati Arabi. Nonostante qualche defezione per questa card, Dana White e soci, sono riusciti a creare un evento che avrà come mai ...La UFC anche in questo mese ci ha regalato performance pazzesche e tanta intensità. Così si chiude, almeno per il momento, il capitolo Fight Island. L’isola di Yas Island ad Abu Dhabi è stato il nuovo ...