Strage di Bologna, la vergogna di un Paese che dopo 40 anni ha ancora una giustizia monca (Di domenica 2 agosto 2020) 10 e 25 del 2 agosto di 40 anni fa. Rimangono le commemorazioni, rimane l’immagine di quell’orologio fermo a dirci che non è vero che il tempo non si ferma, anche il tempo si inginocchia di fronte a 85 morti che frequentavano quella mattina la stazione centrale di Bologna. Ragazzi e bambini, tantissimi: il presidente Pertini, arrivato subito nel pomeriggio, raccontò di avere visitato bambini in terapia intensiva che stavano morendo sotto i suoi occhi. Angela aveva 2 anni, Sonia ne aveva 7. Kai ne aveva 8. Quarant’anni e una storia che viene raccontata ancora per metà: qui da noi siamo bravissimi a commemorare storie che non ci siamo nemmeno presi la briga di raccontare. Sono stati condannati i tre colpevoli: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. ... Leggi su tpi

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Internazionale : Nel paese dei misteri irrisolti, quella di Bologna è la storia di un evento ricostruito nel dettaglio dalla magistr… - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - pianainforma : Strage di Bologna 2 agosto 1980-2020 Italia, Segreti di Stato Di Al. Tallarita - - AlbBramb : RT @gadlernertweet: 2 agosto 1980, strage di #Bologna opera di fascisti. Ce la ricordiamo in molti. Ricordiamola anche a chi liquida l'anti… -