Salvini invita un adolescente sul palco dicendogli di togliere la mascherina, ma lui si rifiuta | VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Ha sempre detto di non utilizzare minori per la sua propaganda (venendo sempre smentito da quel che condivide sui social). Ora però, si aggiunge un nuovo tassello. Ieri sera a Cervia (in provincia di Ravenna) Matteo Salvini stava partecipando alla festa della Lega. Mentre si trovava sul palco, ha invitato un ragazzo adolescente al suo fianco per parlare di scuola e dei banchi con le rotelle. Prima di farlo parlare, però, ha chiesto al giovane di togliersi la mascherina. Ma lui si è rifiutato. La storia Salvini ragazzo mascherina si conclude con un invito del leghista ad andare al Papeete con lui. LEGGI ANCHE > La doppietta del leghista Morelli: due bufale social in poco più di 24 ore Durante il suo comizio da Cervia, ... Leggi su giornalettismo

