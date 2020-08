Il coronavirus mette in crisi le città d’arte (Di domenica 2 agosto 2020) coronavirus, le città d’arte in crisi. Considerevole calo dei turisti e degli incassi. Il coronavirus mette in crisi le città d’arte, dove si registra un considerevole calo di turisti. Basta girare per le vie del centro di Roma, Firenze o Venezia per toccare con mano la crisi del turismo. E se le località marittime mostrano timidi segnali di ripresa, per le grandi città si prospetta un’estate drammatica dal punto di vista del turismo. Con effetti considerevoli sulla piccola economia. coronavirus, nelle città d’arte consistente calo di presenze di turisti Stando alle ultime stime, nel 2020 Roma, Venezia, Firenze, Milano e Torino faranno registrare 34 milioni di presenze dall’estero. E i turisti ... Leggi su newsmondo

Corriere : Corea del Nord, Kim mette una città in lockdown: «Il coronavirus portato da un traditore del Sud» - NewsMondo1 : Il coronavirus mette in crisi le città d’arte - Irene_p2001 : RT @AlbertoLetizia2: Libertà non è fare ammalare gli altri. Con poche e sagge parole il presidente #Mattarella mette a tacere chi si è sent… - COMUNECERVIA : ??Si chiama “Riviera sicura” ed è il progetto della Regione Emilia-Romagna che mette in strada, sulla riviera romagn… - chicago86 : RT @cambialaterra: Uno studio dell’università di LA???? mette in relazione condizioni di #lavoro e rischio di contagio da coronavirus. Tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus mette L'emergenza Coronavirus mette in ginocchio l'economia comasca: cali considerevoli in tutti i settori I DATI Prima Como Coronavirus: Palermo, passeggero con febbre alta in ambulanza dal porto all’Ospedale

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - E’ stato subito messo alla prova, e ha funzionato, l’accordo di collaborazione tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Croce Rossa italian ...

Inter, novità sul fronte Leo Messi dopo lo sfogo di Antonio Conte

Ieri il quotidiano sportivo Marca ha messo in guardia il Barça, snocciolando i numeri impressionanti di Suning (…). Ma se dovesse succedere, l’Inter e Suning sarebbero pronte“. (fcinter1908) Per quest ...

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - E’ stato subito messo alla prova, e ha funzionato, l’accordo di collaborazione tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Croce Rossa italian ...Ieri il quotidiano sportivo Marca ha messo in guardia il Barça, snocciolando i numeri impressionanti di Suning (…). Ma se dovesse succedere, l’Inter e Suning sarebbero pronte“. (fcinter1908) Per quest ...