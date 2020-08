Gotti: “Abbiamo attivato un percorso di crescita. Vogliamo fare il meglio possibile” (Di domenica 2 agosto 2020) In vista dell’ultimo impegno di campionato contro il Sassuolo, mister Luca Gotti, ai microfoni di Udinese Tv, ha presentato il match e tracciato un bilancio in vista dell’ultima uscita stagionale dei bianconeri: Mister siamo arrivati all’ultima giornata di questo campionato anomalo con rush finale molto dispendioso. Che contorni assume la sfida di domani contro il Sassuolo? La motivazione deve essere intrinseca, dentro di noi, quella di cercare di fare il meglio possibile in qualsiasi situazione. Fortunatamente la partita di domani non determina la salvezza dell’Udinese e, quindi, c’è la possibilità di giocare a calcio tout court contro una squadra che sta facendo molto bene. Dal canto nostro abbiamo attivato a nostra volta un percorso di ... Leggi su udine20

