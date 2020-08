Genoa Lecce, sfida salvezza: lotta a distanza per poter rimanere in A (Di domenica 2 agosto 2020) . Sarà un’altra notte di sofferenza per entrambe le squadre Fino all’ultimo minuto utile. Il Genoa e il Lecce si sfidano a distanza nella lotta salvezza di questo campionato, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sarà un’altra notte di sofferenza per il Genoa, Nicola sicuramente cercherà di puntare sull’attacco e su Sanabria per poter portare a casa punti. Liverani, invece, inseguirà il miracolo: ultimi 90′ di una stagione incredibile, sarà una sfida avvincente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

