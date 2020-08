Forrest Gump, ecco cosa dice sul Vietnam nella scena del comizio (Di domenica 2 agosto 2020) nella celebre scena di Forrest Gump in cui parla al comizio, che cosa dice il nostro soldato, reduce dalla guerra del Vietnam? Ce l'ha svelato Tom Hanks. Vi siete mai domandati cosa dica Forrest Gump al comizio riguardo alla Guerra del Vietnam? nella scena originale, l'ex soldato non ha attivo il microfono, ma Tom Hanks sapeva ovviamente le battute, ecco cosa dice il personaggio: "A volte, quando le persone vanno in Vietnam, tornano a casa dalle loro mamme senza le gambe. A volte non tornano affatto. Questa è una brutta cosa." Nel film ... Leggi su movieplayer

