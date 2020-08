Fofana e il gol alla Juventus: “Rivincita su Alex Sandro. Mi aveva rotto il perone” (Di domenica 2 agosto 2020) Contro l'Udinese la Juventus aveva perso il primo match point per lo scudetto. alla Dacia Arena gli uomini Gotti si erano imposti per 2-1 su CR7 e compagni grazie ad uno straordinario gol di Seko Fofana. A distanza di giorni, l'ivoriano è tornato su quel gol ottenuto con forza, dopo una lunga cavalcata dalla metà campo.UDINESE, Fofana: "MIO GOL RIVINCITA SU Alex Sandro"caption id="attachment 1000841" align="alignnone" width="300" Fofana (Getty Images)/captionIntervistato dalla Gazzetta Dello Sport il giocatore bianconero ha raccontato il suo gol togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: "L'ho riguardato tante volte. Lì c'è la mia personalità, sono ... Leggi su itasportpress

