Esplode la rabbia della Chirico | «I migranti infetti che girano per l’Italia mi fanno inc***» video

«Sono inca***». Serata movimentata a Sabaudia. Tra gli ospiti del TpiFest! c'èra la firma del Foglio ed opinionista tv Annalisa Chirico. E alla festa del sito Tpi.it, che si sta svolgendo tra dibattiti e interviste sui temi del momento, la giornalista è stata definitiva e chiarissima. Il tema dolente che si è toccato è stato quello degli sbarchi continui e dissennati sulle coste italiane. Annalisa Chirico ha detto la sua, come sempre fuori dal coro. Non ha lesinato le sue critiche sulle modalità con le quali il governo Conte sta gestendo l'emergenza migratoria. Un estratto del suo intervento lo ha rilanciato sul suo profilo Instagram. "Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti siamo freschi – premette -. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Esplode rabbia Esplode la rabbia della Chirico: «I migranti infetti che girano per l'Italia mi fanno inc***»... Secolo d'Italia C'è poca acqua, chiusi i rubinetti a San'Elia Alto: esplode la rabbia dei residenti

RIETI - Scoppia la rabbia fra gli abitanti della frazione di Sant’Elia Alto, che dalla tarda serata di sabato è rimasta senz’acqua corrente all’interno delle abitazioni. E’ stata un’amara sorpresa, qu ...

Tuchel esplode contro il giornalista: «Sempre problemi…» – VIDEO

Thomas Tuchel è esploso in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa di Lega contro il Lione. Le sue parole Dopo la vittoria della Coppa di Lega contro il Lione, Thomas Tuchel ha esternato tutta ...

