Conte e Zingaretti contro Salvini, il negazionismo fa danni (Di domenica 2 agosto 2020) Il presidente del Consiglio accusa il leader della Lega di danneggiare l'Italia alimentando sfiducia sul Recovery fund. Il segretario del Pd lo definisce scellerato perché si fa pubblicità togliendo la mascherina Leggi su firenzepost

Il voto che può cambiare l’Italia sarà fra tre mesi, in America. Altro che referendum costituzionale, altro che elezioni regionali per mettere nuovi ducetti al posto dei governatori attuali: il futuro ...

Pa, giustizia, fisco. Solo le condizionalità possono portare l’Italia a occuparsi della realtà

Tornato a Roma, qualche giorno fa, Conte ha perso l’occasione per confermare che quello di Bruxelles non è stato solo un successo tattico negoziale suo, ma una strada imboccata dall’Italia per “recove ...

