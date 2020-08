Cocktail di droghe insieme al padre, muore il figlio 25enne dello scrittore Gerardo Ventrella (Di domenica 2 agosto 2020) Lo scrittore Gerardo Ventrella, 54 anni, è ricoverato in gravissime condizioni di salute all’ospedale di Massa dopo aver consumato un mix di droga e alcol nella serata di ieri a Lido di Camaiore, in Versilia. Non ce l’ha fatta invece il figlio Samuele, 25 anni, ucciso da un arresto cardiaco provocato dallo stesso mix di sostanze. A riportare la notizia è l’agenzia Agi, che ricorda come nel libro Il mio quartiere, pubblicato da “Lampi di stampa” nel 2007, Ventrella raccontava apertamente, rivolgendosi al figlio morto la scorsa notte, la propria esperienza nel mondo della droga e la dura lotta per uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Secondo quanto riporta Agi, Samuele Ventrella era partito da Torino per andare ... Leggi su tpi

