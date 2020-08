Ciro Immobile vince la Scarpa d'Oro e segna un altro record (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile come Gonzalo Higuain. Il centravanti della Lazio, segnando un gol contro il Napoli il 1° agosto, ha eguagliato il record dell'argentino chiudendo il campionato con 36 reti e, oltre a vincere per la terza volta in carriera la classifica cannonieri, ha scritto il suo nome nella storia del calcio italiano. Il primato che per 66 anni era appartenuto a Nordahl, centravanti svedese del Milan tra il '49 e il '56, sembrava imbattibile. Il Pompierone (come venne ribattezzato al suo arrivo in Italia perché in patria prestava servizio nel corpo dei vigili del fuoco) nella stagione 1949-50 realizzò la bellezza di 35 reti, record battuto soltanto nel 2016 da Gonzalo Higuain, ed eguagliato quattro anni più tardi da Immobile. SSC Napoli v SS ... Leggi su gqitalia

