Alexander Zverev conferma: “David Ferrer e mio padre sono i miei coach” (Di domenica 2 agosto 2020) “Il periodo di prova è terminato. Ci capiamo in maniera incredibile e ora siamo un team. David e mio padre sono i miei coach, entrambi sono fondamentali per la squadra”. In questo modo Alexander Zverev conferma l’ingaggio di David Ferrer dopo il periodo di prova che li aveva visti impegnati in quel di Montecarlo. Il destino vuole che sia stato proprio il tedesco a mettere fine alla carriera dello spagnolo a Madrid. Leggi su sportface

sportface2016 : Alexander #Zverev conferma l'ingaggio di #Ferrer - livetennisit : Alexander Zverev conferma David Ferrer e giocherà gli Us Open - Tennis_Ita : Alexander Zverev e Brenda Patea, è rottura dopo 9 mesi? -

Ultime Notizie dalla rete : Alexander Zverev Alexander Zverev conferma David Ferrer e giocherà gli Us Open LiveTennis.it Kyrgios, niente US Open e accuse ai colleghi

Nick Kyrgios è stato chiaro, non andrà agli US Open. L'australiano, come già fatto in precedenza dalla connazionale Ashleigh Barty, ha fatto sapere che non parteciperà allo Slam nordamericano in progr ...

UTS2: Zverev e Auger-Aliassime favoriti in semifinale. Ci sono anche le ragazze: esordio per la 13enne Fruhvitrova

Promossi alle semifinali dai gironi Corentin Moutet e Richard Gasquet, che affronteranno Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. La 13 Brenda Fruhvirtova fa buona impressione contro Alize Cornet ...

Nick Kyrgios è stato chiaro, non andrà agli US Open. L'australiano, come già fatto in precedenza dalla connazionale Ashleigh Barty, ha fatto sapere che non parteciperà allo Slam nordamericano in progr ...Promossi alle semifinali dai gironi Corentin Moutet e Richard Gasquet, che affronteranno Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. La 13 Brenda Fruhvirtova fa buona impressione contro Alize Cornet ...