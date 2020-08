"Al mare e in discoteca ammassati, come se il covid non ci fosse. Ma siamo impazziti?" (Di domenica 2 agosto 2020) “Buona estate, ma ringraziate chi continuerà a lavorare per limitare i danni di irragionevoli comportamenti”: lo sfogo su facebook è della professoressa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio di Epidemiologia molecolare dell’unità operativa di Igiene del Policlinico di Bari, il principale centro pugliese dove vengono processati i tamponi per l’individuazione del Coronavirus. La professoressa appare preoccupata per alcuni comportamenti individuali che rischiano di far risalire la curva dei contagi anche in Puglia: “siamo in agosto - dice - e ci aspettano le 2-3 settimane più critiche di questo incredibile 2020 dopo i durissimi mesi di marzo e aprile. Fiumi di macchine verso le mete turistiche. Le solite della nostra regione. Le persone hanno però rimosso o dimenticato che per poter godere di qualche ... Leggi su huffingtonpost

