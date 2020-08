2 agosto, quarant’anni fa la strage alla stazione di Bologna (Di domenica 2 agosto 2020) L’orologio della stazione di Bologna è fermo alle 10 e 25. Non è fermo dal 2 agosto del 1980, ma è fermo all’ora della strage. 40 anni fa la bomba nella sala d’attesa che causò la morte di 85 persone. Oltre 200 rimasero ferite. Ancora non tutto è stato chiarito nonostante processi e condanne e ogni anno la città e l’associazione dei parenti ricordano le vittime dell’attentato. Questo 2020 sembra portare più vicina che mai una soluzione alla più grande strage della storia dell’Italia repubblicana. Leggi su vanityfair

RaiTre : Dalla stazione, teatro della strage più drammatica del nostro dopoguerra, uno speciale per ripercorrere le storie d… - RaiTre : A quarant’anni dalla #StragediBologna, le testimonianze, le indagini per ricostruire una storia che fa ancora paura… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Nicole78284887 : RT @CasaLettori: 2 agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di Bologna - Domani per non dimenticare propongo come # #Ricord… - danilorebecchi : RT @CasaLettori: 2 agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di Bologna - Domani per non dimenticare propongo come # #Ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto quarant’anni Presentata la Cronoscalata del Reventino, 160 iscritti fra cui i migliori piloti di categoria nazionali Calabria News