‘Uomini e Donne’, arriva l’amore per Antonio Moriconi: ecco chi è la fidanzata dell’ex corteggiatore di Teresa Langella! (Foto) (Di sabato 1 agosto 2020) A Uomini e Donne Antonio Moriconi è stato un corteggiatore decisamente atipico: durante il trono di Teresa Langella, infatti, il giovane nato nella provincia di Frosinone si era distinto per la sua riservatezza ed era arrivato alla fine insieme ad Andrea Dal Corso, l’ex tentatore che era stato poi scelto dalla tronista. Nonostante l’esperienza da tentatore a Temptation Island, Antonio aveva continuato a mantenere grande riserbo sulla sua vita privata, fino a quando, qualche giorno fa, non ha rivelato, rispondendo alle domande dei fan sul suo profilo Instagram, di aver finalmente trovato ciò che cercava: E a quanto pare l’ex corteggiatore ha davvero trovato l’amore, tanto da decidere di farla conoscere anche ai suoi follower. Nelle ... Leggi su isaechia

poliziadistato : Buon #1agosto con lo scatto del fotografo Paolo Pellegrin per il #calendariopolizia 2020 Un’immagine che mette in r… - istsupsan : ??Le infezioni sessuali sono aumentate del 40% negli ultimi 27 anni ??la clamidia, soprattutto tra i 15 e i 24 anni ??… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - Bruno_G79 : @Giorgia_Palmas Concordo con i capelli al naturale. Sono bellissimi Soprattutto se mossi... se solo voi donne ascol… - giulio55 : RT @LucioMalan: La preferenza “di genere” obbliga l’elettore a scegliere non in base alle qualità della persona candidata, ma in base al se… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia