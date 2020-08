Si siede sulla Paolina Borghese del Canova per un selfie e la danneggia: è caccia al turista austriaco (Di sabato 1 agosto 2020) Girovagava per la Gipsoteca di Possagno – in provincia di Treviso – quando ha avuto un’idea: sedersi sulla Paolina Borghese del Canova per scattarsi un selfie. Peccato che il peso del corpo abbia spezzato ben due dita del piede all’opera. Colpevole del gesto sarebbe un turista di nazionalità austriaca, subito fuggito ma ripreso dalle telecamere di sorveglianza del museo e di cui ancora è sconosciuta l’identità. Nella fuga è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno quindi monitorato ogni spostamento all’interno del museo. Il presidente della Fondazione Antonio Canova, Vittorio Sgarbi, ha parlato di «oltraggio» nei confronti della scultura. «Dopo la riapertura dei ... Leggi su open.online

Un episodio clamoroso, come lo ha definito Sgarbi, quello avvenuto al museo di Possagno: la statua del Canova è rimasta danneggiata a causa di un selfie Voleva scattarsi un selfie davanti all’opera d’ ...

Un episodio clamoroso, come lo ha definito Sgarbi, quello avvenuto al museo di Possagno: la statua del Canova è rimasta danneggiata a causa di un selfie Voleva scattarsi un selfie davanti all'opera d' ...