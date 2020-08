Serie A, c’è Atalanta-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter, match della trentottesima giornata di Serie A Tutto pronto al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Atalanta-Inter, nella trentottesima e ultima giornata della Serie A 2019/2020. Da pochi minuti i due allenatori, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter. All’andata pareggio per 1 a 1. Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata.A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 5 Tameze, 7 Czyborra, 9 ... Leggi su intermagazine

