Serie A, Brescia-Sampdoria: Gastaldello in campo dal 1′ per l’addio al calcio. Le formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Brescia-Sampdoria apre l'ultima giornata del campionato di Serie A.Le Rondinelle, ormai matematicamente retrocesse, sfideranno tra le mura amiche la squadra di Claudio Ranieri, che ha già conquistato la salvezza, a partire dalle 18.00. Una sfida che non ha nulla da dare alla classifica, seppure entrambe le compagini siano intenzionare a dare il meglio di sé nell'ultimo impegno stagionale. Di seguito le formazioni ufficiali.Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek; Torregrossa, Ayè. Allenatore:: Diego LopezSampdoria (4-4-2): Falcone; Depaoli, Tonelli, Yoshida, Augello; Leris, Vieira, Bertolacci, Maroni; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore:: Claudio Ranieri Leggi su mediagol

