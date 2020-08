Napoli-Lazio, nervosismo in campo: Inzaghi e Gattuso arrivano faccia a faccia (Di sabato 1 agosto 2020) Al San Paolo accenno di rissa nel secondo tempo tra Napoli-Lazio. Al 69° Manolas fa un brutto fallo su Correa tenendo il braccio largo, scattano subito i giocatori della Lazio che chiedono il giallo per il giocatore greco mentre Mario Rui innesca una mini rissa. Volano poi parole tra le panchine con Gattuso ed Inzaghi che arrivano due volte faccia a faccia con il tecnico laziale che in prima istanza sembra calmare il collega salvo aggiungere poi qualcosa alla discussione. Alla fine i due tecnici vengono ammoniti, così come Manolas per il fallo ed Immobile per proteste. Leggi su sportface

