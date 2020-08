Napoli-Lazio, Immobile raggiunge Higuain: solo un gol separa Ciro dal record assoluto (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile raggiunge il record di Gonzalo Higuain.Sul campo dello stadio San Paolo si sta giocando la sfida tra il Napoli e la Lazio, che si stanno affrontando in occasione dell'ultima giornata di Serie A: i biancocelesti erano alla ricerca di una vittoria importante per raggiungere il secondo posto in classifica.Gli azzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Fabian Ruiz, ma i biancocelesti hanno trovato la rete del pareggio con il solito Ciro Immobile al minuto 22: Marusic ha premiato l'inserimento del suo compagno di squadra che con una zampata ha battuto Strakosha. Una rete storica con cui ... Leggi su mediagol

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Lazio 1-1, rete di Immobile C. (LAZ) - PodcastAreaFC : RT @CampeonatoItal1: Fim de primeiro tempo Napoli 1-1 Lazio ?F. Ruiz ?Immobile Milan 1-0 Cagliari ?Klavan (GC) Juventus 1-2 Roma ?Hi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fabian: “Preso un gol dal nulla. Importante vincere per prepararci al B… -