Napoli-Lazio 3-1, Inzaghi: “Peccato perché avremmo voluto chiudere terzi” (Di sabato 1 agosto 2020) “Dispiace perché avremmo voluto chiudere al 3° posto, non perdere questa sera e finire quarti. Potevamo far meglio, soprattutto per come eravamo piazzati prima del lockdown. Ma nulla toglie al campionato della squadra”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta con il Napoli nell’ultima giornata di Serie A. “Il rinnovo di contratto? L’obiettivo era finire al meglio questa stagione, adesso ci sarà tempo per parlarne. Ci incontreremo con serenità con il direttore sportivo e il presidente – ha detto l’allenatore biancoceleste a Sky Sport – e vedremo cosa succederà”. Commentando la sconfitta di questa sera, Inzaghi ha sottolineato come la ... Leggi su sportface

