Meloni, Salvini e gli altri fan di Orbán che vogliono lo stato di diritto per sé e la democrazia illiberale per gli altri (Di sabato 1 agosto 2020) La decisione di autorizzare il processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms, presa giovedì dal Parlamento, ha radicalizzato il confronto politico, suscitando reazioni a catena, e spesso scomposte, con cui è probabile che dovremo fare i conti a lungo: dall’estremismo rabbioso dei compagni di partito e di coalizione – con la sobria eccezione di Forza Italia – all’estrema spudoratezza degli ex alleati grillini, i quali avevano condiviso e difeso l’operato di Salvini fino all’altro ieri (indimenticabile l’ex ministro Danilo Toninelli che ancora qualche mese fa rivendicava di essere stato lui a chiudere i porti, perché quella era competenza sua, invitando il leader leghista a smetterla di rubargli i meriti). Nessuna reazione è però più stupefacente della ... Leggi su linkiesta

