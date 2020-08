Marvel's Avengers avrà Spider-Man come personaggio esclusivo su PlayStation 4? (Di sabato 1 agosto 2020) Marvel's Avengers è un titolo molto atteso dai fan dei supereroi: un mastodontico progetto action RPG che promette di mettervi nei panni dei Vendicatori, con una struttura live service in continua espansione e contenuti gratuiti a cadenza periodica.Se l'idea di controllare Iron Man, Hulk, Vedova Nera e molti altri eroi Marvel vi stuzzica, allora l'ultimo rumor diffuso in rete potrebbe stimolare ulteriormente il vostro hype.Di cosa si tratta? Pochi giorni fa, il sito Base.com avrebbe pubblicato una pagina negozio dedicata a Marvel's Avengers. Sebbene nelle pagine delle versioni Xbox One e PC non ci fosse scritto nulla di particolare, quella dell'edizione PS4 presentava una piccola aggiunta decisamente importante: "Gioca nei panni di Spider-Man, in esclusiva su ... Leggi su eurogamer

Marvel Avengers Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marvel Avengers