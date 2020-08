Lazio, Inzaghi dispiaciuto: “Non abbiamo giocato alla pari dopo la sosta” (Di sabato 1 agosto 2020) La Lazio esce sconfitta contro il Napoli e chiude al quarto posto. Il tecnico Simone Inzaghi analizza la prestazione dei suoi uomini al termine del match del San Paolo.caption id="attachment 714561" align="alignnone" width="1024" Inzaghi (getty images)/captionLE PAROLE DI InzaghiSimone Inzaghi analizza la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Spiace, non volevamo finire quarti. Sapevamo che l'Atalanta stava perdendo e non volevamo perdere, volevamo arrivare terzi. Ma c'era un po' di nervosismo, mi è successo tante altre volte. Ora è tutto tranquillo. Finiamo al quarto posto, una posizione che avremmo potuto migliorare per come eravamo piazzati prima della sosta. Ma nulla toglie al campionato dei ragazzi. abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan e Roma, avversari ... Leggi su itasportpress

