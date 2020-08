"L'amore non è per tutti". Il duro sfogo sui social della madre di Belen Rodriguez - (Di sabato 1 agosto 2020) Carlo Lanna Sono dure le parole che la madre di Belen Rodriguez ha riversato in un post su Instagram, ma non si conosce ancora a chi è indirizzata la stoccata. I fan però sono convinti che il destinatario sia proprio De Martino Il mondo dei social network è una vetrina che in molti usano come un enorme contenitore in cui riversare sensazioni, pensieri e parole. è quasi opinione comune. E lo sa bene Veronica, la madre di Belen Rodriguez che, nel corso della serata di venerdì 31 luglio, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha esternato un pensiero pungente e al veleno sull’amore, la vita e la vita di coppia. Il post non ... Leggi su ilgiornale

Diletta, il motivo dietro all'addio a Toretto: 'C'è stato un tradimento...' FOTO

