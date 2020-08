In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto: E Gallera confessò: “Niente zona rossa”. L’audio a Radiopop – Ora dice che il 4 marzo tentò di convincere Speranza a chiudere la Val Seriana (Di domenica 2 agosto 2020) Autogol “zona rossa? Non ci sarà”. Gallera si sbugiarda da sé Sul “Corriere” l’assessore accusa ancora il governo, ma le sue parole a Radio Popolare il 2 marzo lo smentiscono di Andrea Sparaciari Uri Galler di Marco Travaglio Invidioso marcio per le ultime irresistibili gag della sua spalla Fontana, che tenta di soffiargli la parte di capocomico, Gallera recupera subito terreno con una raffica di nuove scempiaggini, malgrado il triplo handicap di non avere un cognato nel ramo camici, né un conto in Svizzera, né una madre dentista con 5,5 milioni alle Bahamas … Soldi “PedeFontana”: così la Lega s’è presa l’autostrada inutile Pianeta Lombardia – Un vorticoso e opaco giro finanziario porta il Carroccio a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Da una parte il giudizio storico e il nostro sguardo di contemporanei sul passato e sulle sue tragedie, dall’altra l’esigenza di rivalutare presenze femminili che nei secoli hanno subito ridimensionam ...

Napoli ok con la Lazio, ma col Barça occorre più testa

Il Napoli ha chiuso con la vittoria sulla Lazio il più assurdo campionato che la storia ricordi al settimo posto, là dove lo aveva lasciato Ancelotti a inizio dicembre. Lo ha concluso con l’infortunio ...

