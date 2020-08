Fa Cup, Arsenal campione! Chelsea sconfitto e Pedro esce in barella con l'ossigeno (Di sabato 1 agosto 2020) LONDRA, Inghilterra, - L' Arsenal vince la Fa Cup superando in finale per 2-1 il Chelsea e guadagnando così un posto nella prossima Europa League . Primo trofeo da tecnico per Mikel Arteta che ... Leggi su corrieredellosport

AdrianKerqagu : @alklu Sosht FACUP po Arsenal Cup ?? - BleacherBr : ARSENAL VENCE CHELSEA E CONQUISTA A FA CUP ARSENAL 2 X 1 CHELSEA - ssalaash : Arsenal FA CUP FINAL Arteta - RPMania98 : RT @arsenalistafc: 7 Finais e Arsenal venceu 5 delas: 2002 - FA Cup - Arsenal 2x0 Chelsea 2007 - Carling Cup - Chelsea 2x1 Arsenal 2015 -… - Vini_Teles0 : RT @pldadepressao_: ARSENAL É DONO DA FA CUP 2019/20! -