Carlo Conti, l’annuncio che stavano tutti aspettando: fan in giubilio (Di sabato 1 agosto 2020) Carlo Conti è tornato su Instagram e ha sorpreso i fan con un annuncio incredibile, che ha mandato in estasi i suoi follower. Ma di cosa si tratta? Carlo Conti (Fonte foto: Getty Images)Carlo Conti non è mai stato troppo social, tuttavia il noto volto di Rai 1 riesce sempre a stupire quando fa capolino sul suo profilo Instagram. Dopo gli auguri romantici alla sua bella moglie Francesca ha nuovamente sorpreso i suoi follower con un importante annuncio. Mentre su Rai 1 proseguono con successo le repliche del suo programma I migliori anni, Carlo Conti ha deciso di annunciare i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti, l’annuncio che ... Leggi su chenews

126gian : Con quel coglione di Ligabue e con il mio fra Carlo Conti - ariannaituno : @lostinreality01 Carlo Conti e Manuel Agnelli - rtl1025 : ???? Parliamo di attualità politica ed economica con Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici… - thinkfree_carlo : RT @federicofubini: Dice @TNannicini, economista di grande valore e politico riformista del @pdnetwork: 'Il mio partito è diventato una sor… - wouldyoumind___ : @lostinreality01 Carlo Conti AHAH -